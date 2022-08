Städtepartnerschaft Lorch-​Oria: Neue Rathausuhr als Freundschaftssymbol

Im August feierten das schwäbische Lorch und Oria ihr Städtepartnerschaftsjubiläum. In diesem Zusammenhang engagierten sich Freunde aus Lorch und Oria, um die Uhr am Rathaus der Stauferstadt in Apulien wieder zum Laufen zu bringen.

Freitag, 26. August 2022

Sarah Fleischer

Um einen aktuellen Defekt an der Oritanischen Rathausuhr zu beheben, reiste ein Techniker der Hamburger Firma Iversen Dimier, Jürgen Schwarck, mit Ehefrau Martina nach Oria, um die Uhr zu reparieren.



Zahlreiche Reparaturen waren nötig, um die Rathausuhr wieder zum Laufen zu bringen, doch nun zeigt das Freundschaftssymbol der beiden Städte wieder die richtige Uhrzeit an.







Welche Besonderheit die reparierte Uhr hat, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

Diese Uhr zeigt nicht einfach nur die Zeit an, sondern hat auch Symbolkraft. Denn sie war 2004 ein Geschenk zum Dank für die Ehrenbürgerschaft von Ulrich Rund, der seit drei Jahrzehnten mit der Partnerstadt herzlich verbunden ist. Ulrich Rund wurde neben Walter Kübler und Karl Heinz Wörner 2003 die Ehrenbürgerwürde der Stadt Oria für ihre Verdienste in der Freundschaft zwischen den Bürgern beider Städte verliehen.

