Wissen: Exotische Nutzpflanzen in Europa anbauen?

Foto: Cornerstone /​pix​e​lio​.de

Ingwer, Vanille, Paprika und andere Nutzpflanzen können auch in Mitteleuropa angebaut werden. Wie sinnvoll und nachhaltig das ist – Experten klären auf.

Freitag, 26. August 2022

Sarah Fleischer

Seit Corona die globalen Lieferketten zum Wackeln gebracht hat und der Krieg in der Ukraine einen Mangel an Weizen und Sonnenblumenöl verursacht hat, brennt eine alte Frage wieder neu auf den Nägeln: Sollte Mitteleuropa sich wie bisher auf den preiswerteren Weltmarkt verlassen? Oder wäre es nicht besser und zuverlässiger, bei Lebensmitteln auf Eigenversorgung zu setzen? Wäre es nicht ohnehin nachhaltiger und ökologischer, Vanille, Paprika oder Bananen in Mitteleuropa anzubauen und zu ernten? Kann das überhaupt klappen?

Dazu gibt es bereits Versuche von der Bayrischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, wie Eckhard George weiß, wissenschaftlicher Direktor des Leibnis-​Instituts für Gemüse– und Zierpflanzenanbau.





Was diese Versuche ergaben und wie sinnvoll Ingwer aus Mitteleuropa ist, lesen Sie am Freitag auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung.







