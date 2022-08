16-​jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Böbingen verletzt

Symbol-​Foto: gbr

Weil ein älterer Autofahrer beim Abbiegen einen Leichtkraftrad übersah, kam es in Böbingen zu einem Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt.

Samstag, 27. August 2022

Gerold Bauer

21 Sekunden Lesedauer



So hat sich der Unfall laut Polizeibericht ereignet: Am Freitag, gegen 11:15 Uhr, kam es in Böbingen zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Ein 79-​jähriger VW-​Fahrer übersah beim links Abbiegen von der Mögglinger Straße in den Siedlungsweg einen entgegenkommenden 16-​jährigen Yamaha-​Leichtkraftradfahrer. Beim Zusammenstoß kam der Kraftradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



521 Aufrufe

86 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen