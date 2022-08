Ukraine-​Hilfe: Erstaufnahmestellen sind voll belegt

Der Zustrom an Menschen, die in Deutschland Zuflucht vor Krieg und Bedrohung suchen ist ungebrochen. Nun sind der Landkreis und die Kommunen in Sachen Unterbringung noch stärker gefordert. Wenn es nicht gelingt, in den Städten und Gemeinden weiteren Wohnraum zu finden, müssen sogar Notunterkünfte in Sporthallen eingerichtet werden.

Samstag, 27. August 2022

Gerold Bauer

Angesichts der dramatisch zugespitzten Migrationslage haben das Landesministerium der Justiz und für Migration, der Landkreistag, der Städtetag und der Gemeindetag Baden-​Württemberg sowie alle vier Regierungspräsidien diese Woche in einer Telefonkonferenz die Situation analysiert und weitere Schritte beraten.





