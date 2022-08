Autofahrer in psychischem Ausnahmezustand

Ein Autofahrer musste in Mögglingen nach einem Unfall in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Er war bei der Unfallaufnahme aggressiv geworden und hatte Widerstand geleistet.

Montag, 29. August 2022

Mit seinem Wagen befuhr ein Mann am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr die Straße „Zehnhof“. Dort kam er wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve mit dem Pkw von der Straße ab und prallte gegen die Hauswand der Gemeindeverwaltung. Während der Unfallaufnahme zeigte sich der Mann zunehmend aggressiver, wobei es sogar zu Widerstandshandlungen gegen die Polizeibeamten kam. Letztlich musste er in eine psychiatrische Einrichtung verbracht werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

