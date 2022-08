Ende des Neun-​Euro-​Tickets: Eine Bilanz für die Ostalb

Archiv-​Foto: fleisa

Am Mittwoch ist der letzte Tag des Neun-​Euro-​Tickets. Ob es eine Nachfolge geben wird, ist noch unklar. Wie die aussehen sollte, darüber haben Verkehrsunternehmen, Fahrgastverbände und Nutzer unterschiedliche Vorstellungen. In einem Punkt aber stimmen sie überein.

Montag, 29. August 2022

Sarah Fleischer

Genutzt wurde das Neun-​Euro-​Ticket ausgiebig, das zeigen nicht nur volle Busse und Züge, sondern auch die vorläufigen Verkaufszahlen: Alleine Ostalb-​Mobil verkaufte im Mai 3811, im Juni 9.231 und im Juli ca. 11 600 Neun-​Euro-​Tickets in den Bussen und Verbundservicestellen im Ostalbkreis, bislang also 24 642 Tickets. Für den August lägen die Zahlen noch nicht vor, so Geschäftsführer Paul-​Gerhard Maier. Aber man rechne mit einer weiteren Steigerung. „Nicht enthalten sind die Verkäufe an den Fahrausweisautomaten an den Bahnhöfen und Haltepunkten, an den Schaltern der Bahnhöfe in Aalen und Schwäbisch Gmünd und die Verkäufe über das Internet, also den DB-​Navigator.“ Es sei zu erwarten, dass diese deutlich über der Zahl der bisher verkauften Tickets liegen. Auf Anfrage teilt die Deutsche Bahn mit, dass man leider nur bundesweite Daten erhebe, nicht aber landes– oder kreisweite. Wie viele Neun-​Euro-​Tickets also insgesamt im Ostalbkreis erworben wurde, lässt sich nicht feststellen. Busunternehmen wie OK.go melden allerdings ebenfalls monatlich steigende Verkaufszahlen.