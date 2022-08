Gmünd: Hubschrauber kreist über der Stadt

Foto: Archiv

Am späten Mittwochabend gab es einen Polizeieinsatz in Gmünd. Beteiligt war ein Polizeihubschrauber, der gegen 21.20 Uhr über der Innenstadt auftauchte und mehrere Minuten etwa in 100 Metern Höhe zwischen Zeiselberg und Altstadt verharrte. Wie die Polizei mitteilte, wird ein junger Mann gesucht, der sich in hilfloser Lage befinden könnte.

Mittwoch, 03. August 2022

Alexander Gässler

Der Hubschrauber flog eine langsame Runde und drehte gegen 21.35 Uhr schließlich ab. Außerdem sind Polizeihunde im Einsatz.

Gesucht wird ein 20-​jähriger Mann. Er ist etwa 1,80 Meter groß und sehr schlank. Der Mann wiegt nur rund 50 Kilo und hat kurze braune Haare. Über seine Bekleidung ist nichts bekannt. Aktuell könnte er sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden.







Am Boden wird er durch Streifenwagenbesatzungen und Rettungshunde gesucht. Wem die Person auffällt, der möge bitte die Polizei informieren, Telefon 07361 /​5800.



