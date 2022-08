Erste EM im Speed Stacking: Gmünder Familie holt fünf Mal Gold

In Kopenhagen hat die erste Europameisterschaft im Sport Stacking, oder Schnellstapeln, stattgefunden. Unter den 99 Teilnehmern aus sieben Ländern waren mit Myriam, Matthias und Holger Seitzer auch drei Gmünder. Während der Wettkämpfe kam es zu einem Familienduell.

Dienstag, 30. August 2022

Benjamin Richter

Eine Europameisterschaft im Speed Stacking, bei dem mit Bechern Pyramiden auf– und wieder abgestapelt werden, war schon seit Längerem in Planung. Nach mehreren Verschiebungen aufgrund der Corona-​Pandemie fand sie nun vor Kurzem in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen statt.

Zur Premiere ließen 99 Teilnehmer aus sieben Ländern die Becher durch die Finger gleiten, von der Altersklasse sechs Jahre und jünger bis zu den Senioren mit 75 Jahren. Mit 37 Startern war Deutschland hinter den gastgebenden Dänen am zweitstärksten vertreten, vor der Schweiz, England, Irland, den Niederlanden und Schweden.

Aus Schwäbisch Gmünd waren Myriam, Matthias und Holger Seitzer mit von der Partie. Seit die Familie 2014 bei einem Urlaub an der Nordsee erstmals mit dem Sport Stacking in Berührung kam, ist das Becherstapeln auf Zeit Teil ihres Lebens.

Erst im April hatten Myriam und Matthias Seitzer bei der WM in Achim bei Bremen den Weltmeistertitel im Altersklassendoppel errungen.

Auf die EM hatte sich die Familie vorbereitet, indem sie an sämtlichen verfügbaren Online-​Wettkämpfen in dem Geschicklichkeitssport teilnahm – die Pandemie hatte der Digitalisierung der Sportart in den vergangenen Jahren einen Boost verschafft.





Wie die Seitzers in den einzelnen Disziplinen abgeschnitten haben und wer im Familienduell die Oberhand behielt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



