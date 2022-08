Gmünder Gäßlesgeschichten: Das Pfeifergäßle

Foto: hs

Die einst hier im idyllischen Altstadt-​Wohnbezirk beheimateten Musikanten waren auch wichtig als Signalgeber für Sicherheit und Ordnung in der Freien Reichsstadt. Heute ist im Pfeifergäßle historische neben moderner Architektur zu sehen.

Dienstag, 30. August 2022

Sarah Fleischer

Heutzutage ist der Fünfknöpflesturm freilich kein Wehrturm mehr sondern Ausflugsziel und Wahrzeichen. Schließlich wird er immer wieder als der schönste Wehrturm Schwabens bezeichnet.

Inzwischen haben sich rund um den Fünfknöpflesturm und das Pfeifergäßle auch das Traumpalast-​Kino und das Gründerzentrum „in:it co-​working lab“ angesiedelt.



Vor allem auch die Neubebauung des historischen Mutterhaus-​Areals zwischen Bocksgasse und Pfeifergäßle, von dem einst viel Segensreiches auf die Stadt ausstrahlte, hat erfreulicherweise viele junge Familien und andere Bürger in dieses Stadtquartier zurück gebracht.

Mehr über die Geschichte des Pfeifergäßles und was den Fünfknöpflesturm so schön macht, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung, auch erhältlich am iKiosk . Dort finden Sie auch die bisherigen Gäßlesgeschichten, zum Beispiel den Teil über das Milchgäßle