Weitmars: Rufbussystem wird erweitert

Seit längerem besteht in Weitmars der Wunsch, dass die ÖPNV-​Anbindung verbessert wird. Ab dem 1. September wird das Rufbussystem, welches bereits seit dem 1. März 2021 in Kirneck, Rattenharz und Waldhausen gut angenommen wird, erweitert.

Dienstag, 30. August 2022

Sarah Fleischer

