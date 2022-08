Belagssanierung: B 29 voll gesperrt — Autobahnzubringer nicht befahrbar

Grafik: lrao

B 29-​Fahrer brauchen mitunter Geduld und gute Nerven – und das wird sich bald noch verschärfen. Denn die Bundesstraße, und damit der Autobahnzubringer, ist vom 16. September bis 2. Oktober zwischen Oberalfingen und Westhausen eine Baustelle.

Mittwoch, 31. August 2022

Gerold Bauer

23 Sekunden Lesedauer



Dieser vielbefahrene Streckenabschnitte wurde bereits mehrfach immer wieder ausgebessert. Ein Vollausbau steht aber aktuelle nicht auf der Agenda. In den nächsten Wochen werden stattdessen fünf Zentimeter der oberen Asphaltschichten abgefräst und zwei neue Asphaltschichten eingebaut.





Diese Bauarbeiten sind verbunden mit einer Vollsperrung. Was konkret passiert und warum gerade jetzt, steht am 1. September in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



470 Aufrufe

93 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen