Expedition Deutschland: Das ZDF in Gschwend

Screenshot: RZ

5000 Einwohner an 84 Wohnplätzen, ein wunderschöner See und eine Institution, die es weit und breit nur hier gibt: Das ist Geschwend. Dorthin führte die Expedition Deutschland des ZDF.

Mittwoch, 31. August 2022

Thorsten Vaas

Jeder Mensch hat seine Geschichte. Reporterinnen und Reporter des ZDF sind deshalb in ganz Deutschland unterwegs, auf der Suche nach Themen und Erlebnissen. In Gschwend wurden sie fündig. Dort hat Reporter Sven Class eine Familie getroffen, die Eis kaufen wollte, doch die Eisdiele hatte noch zu. Natürlich begegneten sie Bürgermeister Christoph Hald, der Class und dem Kamerateam die Gemeinde mit 5000 Einwohnern in 84 Wohnplätzen inmitten von Wäldern vorstellte. Klar, dass auch der Besuch in der weit und breit einzigartigen Zirkusartistenschule des CircArtive nicht fehlen durfte. Und wie ging eigentlich die Geschichte mit der Familie und dem Eis aus? Das sehen Sie bei Expedition Deutschland in der ZDF-​Mediathek

