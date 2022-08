Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: fg

In der aktuellen Ausgabe des Wochenblatts der Rems-​Zeitung stehen zwei Frauen im Mittelpunkt des Schauorts Untergröningen: Einmal die „Bierappel“, eine Spukgestalt, die auf dem Untergröninger Schloss ihr Unwesen treibt. Und zum zweiten die Fürstin Marie Friederike Sophie Charlotte (1714 bis 1777), die in Untergröningen traditionell mit einem historischen Umzug gefeiert wird. Weitere Berichte machen zudem Freude auf die Mostsaison, das Alfdorfer Straßenfest und das Garagenfest der Concordia Durlangen, die beide am Wochenende stattfinden.

Mittwoch, 31. August 2022

Franz Graser

