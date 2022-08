Neues Biotop in Spraitbach

Foto: Schurr

Eine gut 2500 Quadratmeter große, stark belastete Fläche mit Klärteichen hat die Gemeinde Spraitbach zum Biotop umgewandelt. Möglich wurde das durch den Anschluss der Feriensiedlung Ochsenbusch an die Kläranlage – die Klärteiche waren dort nicht mehr nötig.

Mittwoch, 31. August 2022

Thorsten Vaas

28 Sekunden Lesedauer



„Zeitgleich stand der Bau eines neues Regenklärbeckens in Hinterlintal an, welcher ökologisch ausgeglichen werden muss“, schreibt Bürgermeister Johannes Schurr auf Linkedin. So ergab sich die Möglichkeit, den Rückbau der Klärteiche als Ausgleich für das Regenklärbecken zu nutzen. Das brachte sogar so viele Ökopunkte, dass sogar der Weg für den Waldkindergarten ausgeglichen werden kann. „Wo vorher stark belastete und völlig nutzlose, beziehungsweise naturschädliche Flecken waren, entsteht jetzt eine wunderbare, renaturierte Fläche.“ Die Arbeiten kosteten 350.000 Euro.

