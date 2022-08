Kita-​Gebühren in der Region: Ein Vergleich

Foto: AdobeStock_​Kot63

Ob evangelisch, städtisch, katholisch, Wald– oder Montessorikindergarten – zwei Dinge haben sie gemeinsam: Erstens sind sie meist voll ausgelastet, Plätze schwer zu bekommen. Zweitens werden sie im Herbst teurer. Was kostet Kinderbetreuung jetzt in den Gemeinden?

Freitag, 05. August 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



Die angefragten Gemeinden bewegen sich peislich alle in einem ähnlichen Bereich. Leider hatten bis Redaktionsschluss nicht alle Gemeinden geantwortet, es ist jedoch anzunehmen, dass auch dort eine Erhöhung der Gebühren von 3,9 Prozent ansteht. Die Angaben beziehen sich in der Regel auf die städtischen Kitas, Ausnahme ist Bartholomä, wo es keine gemeindeeigene Kita gibt. Dort wurden die Angaben des katholischen Trägers verwendet. Auch in Waldstetten konnte nur die Leitung der katholischen Kindergärten erreicht werden, wie hoch die Gebühren in den anderen Kitas sind, ist nicht bekannt. Die Gebühren in Mutlangen beruhen auf den Informationen auf der Website der Kita und der Annahme, dass man hier ebenfalls der Empfehlung von 3,9 Prozent Erhöhung folgt.