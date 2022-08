Mann randaliert vor City Center

Ein Randalierer sorgte am frühen Freitagabend am Kalten Markt in Schwäbisch Gmünd für einen größeren Polizeieinsatz, auch ein Rettungswagen war vor Ort.

Freitag, 05. August 2022

Sarah Fleischer

Am Freitagabend gegen 17 Uhr hatte laut Polizei ein Mann vor dem City Center randaliert, ein Passant rief darauf hin einen Rettungswagen. Als dieser ankam, drehte der Mann noch mehr durch, woraufhin auch die Polizei mit drei Streifenwägen zur Unterstützung gerufen wurde. Der Mann konnte schließlich vom Notarzt ruhig gestellt werden, verletzt wurde niemand. Warum der Mann so randalierte, sei bislang nicht eindeutig klar, so die Polizei.

