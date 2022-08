Ausflugstipp: Der Wirtsberg in Bartholomä

Foto: Gemeinde Bartholomä

Vom Bartholomäer Hausberg, dem Wirtsberg, lässt es sich wunderbar aufs „Dörfle“ blicken. Von den neuen Himmelssesseln hoch über dem „Dorf am Rande des Himmels“ schweift der Blick über die herrliche Alb-​Landschaft.

Samstag, 06. August 2022

Benjamin Richter

Vor dem Auge des Betrachters entfaltet sich ein Wechselspiel aus Wäldern, Feldern und Wiesen sowie der umliegenden Berge. Nicht wenige sind der Ansicht, dass es sich hierbei um einen der schönsten Plätze auf der gesamten Ostalb handelt.

Der sieben Kilometer lange Jubiläumsweg um Bartholomä startet am Wanderparkplatz und führt an herrlichen Aussichtspunkten vorbei. Und dank der Radsportfreunde Bartholomä finden Mountainbike-​Enthusiasten am Wirtsberg auch einige Trails vor.





Ausführlich beschrieben wird der Wirtsberg, wie viele andere Ausflugstipps, unter deine​-ostalb​.de, und hier ist der naturnahe Aussichtspunkt ebenfalls zu finden. Auch auf komoot wird der Wirtsberg in Bartholomä erwähnt. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es auch im iKiosk.

