Wo man sich in Gmünd und Umgebung noch am Stammtisch trifft

Nachrichten gibt es zum Beispiel in der Zeitung. Neuigkeiten erfährt man auch beim Friseur. Oder am Stammtisch. Haben Sie auch einen Stammtisch? Wie heißt er und in welchem Wirtshaus treffen Sie sich? Die Rems-​Zeitung stellt Ihren Stammtisch in einer Sommerserie vor und freut sich über Tipps.

Samstag, 06. August 2022

Alexander Gässler

Die sprichwörtliche Eckkneipe indet man vornehmlich in größeren Städten – im ländlichen Raum dominierten die klassischen „Bauernwirtschaften“. Den engen Bezug der Gastronomie zur Landwirtschaft erkennt man an den Namen der Lokal in den Dörfern: Ein Gasthaus „Lamm“ gab es in vielen Orten, ebenso einen „Ochsen“. Nicht selten hatten Gastwirte in alter Zeit auch einen landwirtschaftlichen Betrieb und konnten den Gästen Fleisch aus eigener Haltung servieren. Gute Beziehungen zu örtlichen Jägern sorgten dafür, dass ab und an als Delikatesse ein Rehbraten oder ein Wildschwein auf den Tisch kam.





Stammtische sind ein Teil der schwäbischen Kultur. Aber wo gibt es noch einen solchen Treffpunkt, den wir in unserer Serie vorstellen können? Wir freuen uns über Tipps unserer Leserinnen und Leser per E-​Mail an:

stammtisch@​remszeitung.​de







Am Freitag, 12. August, berichtet die Rems-​Zeitung über den Besuch bei Wirtin Ute Schamberger am Stammtisch im „Kapperle“ in Unterbettringen.

