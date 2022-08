Reportage: Ein Tag in Kidstown

Foto: fleisa

In den ersten beiden Ferienwochen wird die „Stellung“ in Heubach von Kindern regiert: Die Kidstown findet wieder statt. Zehn Tage lang können die Kinder das Arbeits– und Gesellschaftsleben einer Stadt nachleben, mit allem drum und dran. Normalerweise sind „auswärtige“ Erwachsene auf dem Gelände verboten — die Rems-​Zeitung durfte aber Mäuschen spielen.

Samstag, 06. August 2022

Sarah Fleischer

Eine eigene Währung gibt es auch: „Wir haben hier den Ostalb-​Euro“, erklärt Betreuer Simon Holers vom Stadtjugendring Heubach. „Jedes Kind bekommt am ersten Tag ein Startgeld von 20 Ostalb-​Euro, dazu einen festgelegten Stundenlohn für die Arbeit, die sie leisten.“ Simon war selbst als Kind schon in Kidstown, nun ist er als Betreuer da. „Es gibt Kinder, die kommen jedes Jahr wieder – manche später dann als Betreuer. Das ist schon eine starke Verbundenheit“, erzählt Manuel Huber, ebenfalls vom Stadtjugendring Heubach.



Was braucht eine Stadt, damit sie funktioniert? Welche Regeln braucht man? Wie stimmt man demokratisch ab? Die Kinder lernen in Kidstown auch, wie man Probleme löst und dass etwas Chaos dazugehört.



Jetzt werkeln sie fleißig — Schließlich ist am Sonntag Tag der offenen Tür. Eltern, Verwandte und Interessierte können dann vorbeikommen und von den Kindern hergestellte Waren kaufen.



