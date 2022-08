Tag der Katze: Volles Haus auf dem Dreherhof

Foto: Dreherhof

Jährlich am 8. August findet der internationale Tag der Katze statt – dieses Jahr zum zwanzigsten Mal. Zeit, sich dem Geschehen rund um die Katze im Ostalbkreis zu widmen. Wie läuft’s auf dem Dreherhof? Und wie sieht es mit der Katzenschutzverordnung aus?

Montag, 08. August 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 13 Sekunden Lesedauer



In den vergangenen zwei Jahren seien auffällig viele junge Katzen abgegeben worden kaum eine älter als zwei Jahre. „Das sind durch die Bank weg sehr gepflegte, europäische Kurzhaarrassen, also normale Hauskatzen“, schildert Albrecht. Jetzt in der Urlaubszeit kämen allerdings auch viele Streuner, die von ihren Besitzern nicht versorgt werden können.Um einen Anstieg an streunenden Katzen zu vermeiden, gibt es die Katzenschutzverordnung , sie ist allerdings nicht verpflichtend. In Baden-​Württemberg ist es den Kommunen und Gemeinden überlassen, ob sie diese umsetzen wollen. Bislang haben 34 Gemeinden in Baden-​Württemberg diese Verordnung eingeführt — Schwäbisch Gmünd ist nicht dabei. In der Stadt gebe es keine Probleme mit streunenden Katzen, die eine solche Maßnahme nötig machten, erklärt Pressesprecherin Ute Meinke auf Anfrage.