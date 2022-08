Großbrand Gschwend: Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Foto: zi

Ein Großbrand zerstörte am Montagabend ein Zweifamilienhaus in Gschwend-​Horlachen. Laut Polizei sind vermutlich Trennschleifarbeiten in der Garage die Ursache dafür.

Dienstag, 09. August 2022

Sarah Fleischer

48 Sekunden Lesedauer



Die Flammen griffen bedingt auch durch Windböen und die anhaltende heiße Trockenheit rasend schnell auf einen Kleinbus, Balkon und die Außenfassade des Gebäudes über, schließlich auch auf Dachkonstruktion und Innenräume. Gemeinsam mit den Abteilungen Gschwend und Frickenhofen konnte die örtliche Feuerwehr die Flammen schon nach einer Viertelstunde eindämmen. Doch Glut und Brandnester fraßen sich weiter durch das Gebäude, insbesondere durch die Dachkonstruktion.

Wie die Feuerwehrkommandanten Rene Mursch aus Gschwend und Daniel Hirsch aus Mutlangen schilderten, erschwerte die Dacheindeckung aus Aluminium die Löscharbeiten. Die Metallteile mussten mühevoll aufgerissen und entfernt werden, um an die glühenden und brennenden Dachbalken heranzukommen, was für die Frauen und Männer der Feuerwehr zu einer schweißtreibenden Schwerstarbeit wurde.









Was die Löscharbeiten außerdem erschwerte und was mit den Bewohnern des Hauses passiert ist, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Nach Angaben der Polizei hatte sich zunächst in einer Garage bei Trennschleifarbeiten und durch Funkenflug Benzin entzündet. Ein Hausbewohner unternahm noch Löschversuche, zog sich hierbei jedoch eine Rauchgasvergiftung zu und musste in Krankenhaus eingeliefert werden.

891 Aufrufe

193 Wörter

3 Stunden Online



