Normannia Gmünd: Fichter bindet sich bis 2026 an Verein

Der Sportliche Leiter des 1. FC Normannia Gmünd, Stephan Fichter, verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2026. Der ehemalige Hofffenheim-​Spieler und Normannia-​Kapitän will „gemeinsam weiter die Zukunft der Normannia mitgestalten“, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Dienstag, 09. August 2022

Benjamin Richter

Normannia-​Präsident Alexander Stütz bringt es knapp auf den Punkt: „Stephan Fichter ist der strategische Architekt der positiven Entwicklung unserer Mannschaft.“ Und dieser Architekt wird als Sportlicher Leiter bis 2026 an den Verein gebunden.

Bis 2019 war Stephan Fichter Spieler der ersten Mannschaft, in der letzten Saison als Aktiver begann zeitgleich seine Zeit als Sportlicher Leiter der Normannia. Er freue sich sehr „über das mir entgegengebrachte Vertrauen des Präsidiums“, so Fichter. Er wolle „gemeinsam weiter die Zukunft der Normannia mitgestalten“.

Stephan Fichter konnte in seiner Laufbahn vielfältige Fußball-​Erfahrungen sammeln. Er war einige Male in der U 18 für die Deutsche Nationalmannschaft nominiert. Nach fünf Jahren bei der TSG 1899 Hoffenheim kam er über die SG Sonnenhof Großaspach, den FSV 08 Bietigheim Bissingen, den VFB Neckarrems und die TSG Backnang zur Normannia.

Er hat in allen Mannschaften in denen er gespielt hat bereits in jungen Jahren Verantwortung übernommen. Nach seinem Wechsel zur Normannia war er sofort Kapitän und stieg 2018 mit der Mannschaft in die Oberliga Baden-​Württemberg auf.

Bereichsleiter Fussball Marco Biegert sagte nach der Vertragsunterzeichnung: „Stephan übernimmt Verantwortung, hat unglaublich viel Erfahrung und Expertise, zudem gelingt es ihm dank seiner Menschenkenntnis, die richtigen Charaktere zueinander zu bringen. Mit ihm haben wir bei der Normannia ein Umfeld geschaffen, in dem Spitzenkräfte sich wohlfühlen und mit ganzem Herzen dabei sind.“





