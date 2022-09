B29-​Ausbau: Eine erste Etappe ist geschafft

Im Bereich des völlig neu erbauten Anschlusses Essingens an die Bundesstraße soll am Sonntag, 4. September, der Verkehr auf die neu gebauten Streckenabschnitte der B29 umgelegt werden. Auch die Auf– und Abfahrtsrampen werden dann befahrbar sein.

Donnerstag, 01. September 2022

Alexander Gässler

Das bedeutet, dass dann auch die von und nach Essingen führende Landesstraße 1165 über die neu erstellte Brücke über die B29 mit der Landesstraße 1080 von und nach Forst/​Dewangen/​Abtsgmünd verknüpft wird. Damit wird dann ein ganz neuer Knotenpunkt zwischen den Kreisverkehrsplätzen „Blümle“ in Richtung Ortseingang Essingen und „Streichhoffeld“ in Richtung Forst in Betrieb gehen.





Dieses Etappenziel wird knapp zwei Jahre nach dem Startschuss für den vierspurigen Ausbau der B29 zwischen Essingen und Aalen erreicht.







Was Autofahrerinnen und Autofahrer dazu wissen müssen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



