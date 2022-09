Schwäbisch Gmünd: Verletzter bei Streit unter Brüdern

Am Mittwochabend kam es in Schwäbisch Gmünd zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern. Am Ende musste einer der beiden mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Kurz vor 20 Uhr am Mittwochabend gerieten zwei 16 und 21 Jahre alte Brüder auf der Terrasse vor dem elterlichen Wohnhaus in der Moltkestraße in Streit. Dieser artete zunächst in eine Rangelei und dann in eine handfeste körperliche Auseinandersetzung aus, wobei der 16-​Jährige seinen älteren Bruder mit einem Messer angriff und verletzte. Beide standen unter Alkoholeinwirkung. Die Polizei rückte mit mehreren Besatzungen an und nahm den 16-​Jährigen in der Wohnung fest. Gegen seine Mitnahme zum Polizeirevier wehrte er sich heftig. Der 21-​Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

