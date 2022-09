Hausarzt-​Mangel: Milena Schurr studiert mit einem Ostalb-​Stipendium

Milena Schurr aus Lautern hat sich seit ihrer Jugend im DRK engagiert, war Schulsanitäterin am Rosenstein-​Gymnasium, arbeitete als Sanitäterin im Rettungsdienst und studiert nun mit einem zweckgebundenen Stipendium des Ostalbkreises Medizin. Die 24-​jährige ist eine zielstrebige junge Frau, die sehr genau weiß, was sie will.

Samstag, 10. September 2022

Gerold Bauer

Sehr früh stellte die zunächst in Mögglingen aufgewachsene und seit vielen Jahren mit ihren Eltern in Lautern lebende Milena Schurr beruflich ihre Weichen. Schon als 16-​Jährige wusste sie genau, was sie werden möchte. Dass an die finanzielle Förderung ihres Studiums durch den Ostalbkreis die Bedingung geknüpft ist, hinterher im Ostalbkreis als Hausärztin zu arbeiten, empfindet die 24-​Jährige überhaupt nicht als Einschränkung. Sie ist mit ihrer Heimat verwurzelt und möchte ohnehin nicht auf Dauer als angestellte Ärztin in einer Klinik tätig sein.



„Als Notarzt oder Allgemeinmediziner eine Diagnose zu stellen ist eine sehr spannende Sache, ein bisschen so, als wäre man ein Detektiv, dem die kleinsten Hinweise nicht entgehen dürfen“, erklärt Milena Schurr, warum es ihr gerade der sehr generalistisch angelegte Beruf der Hausärztin so angetan hat. Wenn alles nach Plan läuft, wird sie ab 2025 als Ärztin im Ostalbkreis ihre Patienten behandeln.





