Handwerk, Immobilien, Energie und mehr bei der Ausstellung im Stadtgarten

Fotos: gbr

Ein breites Spektrum an Ausstellern bietet die Gmünder Handwerkermesse im Stadtgarten. Neben klassischem Handwerk für Bauen und Renovieren präsentieren sich auch Firmen aus den Bereichen Immobilien, Energie– und Kommunikationstechnik und vieles mehr. Am Samstag wurde die Ausstellung eröffnet — und auch noch den ganzen Sonntag besteht die Möglichkeit zum Informieren.

Sonntag, 11. September 2022

Gerold Bauer

Vor dem Hintergrund der Energiekrise und des Klimawandels dürften sicherlich jene Firmen, die in dieser Hinsicht etwas zu bieten haben, auf großes Interesse treffen. Darüber hinaus stellen Fachbetriebe rund ums Renovieren und Verschönern der eigenen vier Wände aus und haben gute Ideen und das richtige Know-​How parat.

Die Polizei klärt darüber auf, dass manchmal schon relativ einfache Vorkehrungen reichen, um sein Eigentum vor Einbrechern zu schützen. Bei Fachvorträgen sprechen Experten auch über Solarstrom, Fördermöglichkeiten für Altbauten und zukunftsträchtige Heizungstechnik.





Die Ausstellung ist am Sonntag, 11. September, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Sowohl der Eintritt als auch das Parken in der Stadtgarten-​Tiefgarage sind gratis. Und natürlich berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe über die Veranstaltung!



