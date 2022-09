E-​Mobilität: Herausforderung für Feuerwehr

In Ellwangen gab es erstmals eine Schulung sowie ein Training mit einem neuartigen Hochvolt-​Übungsfahrzeug des Projekts „q4Flo“ für Feuerwehrleute aus dem gesamten Ostalbkreis. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Wissen schafft Vertrauen“.

Dienstag, 13. September 2022

Gerold Bauer

Auch Mannschaftsdienstgrade sind darunter, die im Falle des Unfalls mit einem Elektrofahrzeug an vorderster Front stehen. Unter der Anleitung von Instruktoren des bundesweit engagierten Projekts „q4Flo“ gibt es auf Initiative von Kreisbrandmeister Andreas Straub erstmals in dieser Form ein praxisnahes und standardisiertes Seminar für den Umgang mit havarierten E-​Autos, in der Fachsprache auch Hochvolt-​Fahrzeuge genannt.





„Alles was orange ist, heißt: ungeschützte Hände weg!“ E-​Auto-​Experte und Feuerwehrmann Felix Feucht und sein Kollege Alexander Jacob hämmern diesen Merksatz ins Bewusstsein auch von gestandenen Brandschützern ein. Auf der sprichwörtlichen Schulbank sitzen am Samstagmorgen im Ellwanger Feuerwehrhaus auch Feuerwehrkommandanten aus Aalen, Spraitbach und Gschwend, gefolgt am Nachmittag von weiteren Führungskräften aus dem Ostalbkreis.

