Ein Leichenwagen made in Lorch

Dienstag, 13. September 2022

Der Sarg mit der verstorbenen Queen Elizabeth II. ist in einem besonderen Fahrzeug an Tausenden von Menschen vorbeigefahren worden – einem Automobil mit schwäbischer Herkunft. Einem Automobil, das in keinem normalen Autohaus zu sehen ist. In dem Fahrzeug steckt die DNA eines Mercedes – es handelt sich dabei um die E-​Klasse W 212. Das Bestattungsfahrzeug, das in diesen Tagen den Leichnam der britischen Königin transportiert, ist im kleinen Städtchen Lorch gefertigt worden.

