Was man über die Elternzeit wissen muss

Foto: imago/​Thomas Trutschel

Werdenden Müttern steht vor und nach der Geburt ihres Kindes ein Mutterschutz zu. Eltern haben außerdem Anspruch auf Elternzeit. Aber wie lange sind diese Zeiten, was muss man dem Arbeitgeber mitteilen, und wie viel Geld gibt es? Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Mittwoch, 14. September 2022

Gerold Bauer

30 Sekunden Lesedauer



Ist Nachwuchs auf dem Weg oder schon da, haben Eltern bestimmte Rechte. Während der Mutterschutz den gesundheitlichen und sozialen Schutz von Mutter und Kind kurz vor und nach der Geburt gewährleistet, ermöglicht die Elternzeit eine Auszeit vom Beruf, um sich um den Nachwuchs kümmern zu können – und zwar bis zu drei Jahre lang.







Wie das im Detail aussieht und was Eltern sonst noch darüber wissen sollten, lesen Sie am 13. September auf der „Wissen“-Seite in der Rems-​Zeitung!

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



138 Aufrufe

123 Wörter

35 Minuten Online



Beitrag teilen