Historischer Staufermarkt im Kloster Lorch

Foto: Stauferfalknerei Lorch /​Fotograf Reinhard Pelz

Nach zwei Jahren Pause findet am 17. und 18. September auf dem Gelände des Klosters Lorch der Historische Staufermarkt statt. Besucherinnen und Besucher erleben dabei nicht nur ein buntes Markttreiben mit Händlern und Handwerkern, sondern können ins Mittelalter eintauchen.

Donnerstag, 15. September 2022

Thorsten Vaas

Lesedauer



Denn vor dem Markt hat sich ein riesiges, mittelalterliches Heerlager mit Ritter, Knappen, Burgfrauen und Co. niedergelassen, die den Zuschauerinnen und Zuschauern unter anderem Schwertkämpfe zeigen. Als besonderes Highlight präsentiert die Stauferfalknerei Lorch ihre Falken, Adler und andere faszinierende Greifvögel. Als weiteres Ereignis bietet das Klosterteam an beiden Tagen Führungen im Gewand durch das einstige Hauskloster und die Grablege der Staufer an. Am Samstagabend ab 19 Uhr beginnt die Tavernennacht mit Musik und Feuerschau. Der Markt ist am Samstag von 10 bis 22 Uhr (ab 18 Uhr ermäßigter Eintritt) und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zehn Euro, ermäßigt und für Gewandete fünf Euro. Familien zahlen 25 Euro. Für Kinder mit einer Größe unter dem „Schwertmaß“ ist der Eintritt kostenlos.

