TSB Gmünd: Erstes Heimspiel gegen Newcomer Knielingen

Foto: Zimmermann

Der stark verjüngte Handball-​Oberligist TSB Gmünd präsentiert sich am Samstag (19.30 Uhr/​Großsporthalle) erstmals in der neuen Saison dem heimischen Publikum. Mit dem badischen Meister TV Knielingen wartet erneut eine große Unbekannte auf das Team von Trainer Michael Stettner.

Donnerstag, 15. September 2022

Alex Vogt

59 Sekunden Lesedauer







Warum der TSB Gmünd wohl einen langen Atem brauchen wird, um den Aufsteiger zu bezwingen, lesen Sie im Vorbericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 16. September.



Der auf den ersten Blick misslungene Saisonauftakt in Großsachsen hat die Aufbruchstimmung beim TSB Gmünd nicht getrübt. Vielleicht auch weil man gegen andere Gegner punkten muss als den langjährigen Drittligisten TVG Großsachsen, wollte sich Trainer Michael Stettner nicht lange mit dem 30:37 beschäftigen. „Im Training am Montag haben wir relativ viel geballert“, verweist der 39-​Jährige auf die wichtigste Erkenntnis aus der Fehleranalyse. Mit 25 Fehlwürfen war die Effizienz vor dem gegnerischen Tor „nicht gerade das Gelbe vom Ei“, wie es Stettner umschreibt.Erstmals überhaupt stehen sich der TSB Gmünd und der TV Knielingen gegenüber. Was zwangsläufig auch bedeutet, dass der Wissensstand über den Gegner äußerst gering ist – so wie schon bei Großsachsen. Hinter dem Aufsteiger aus dem Karlsruher Westen verbirgt sich für Stettner ein „riesengroßes Fragezeichen.“ Allerdings sei das zunächst einmal zweitrangig: „Wir schauen nur auf uns und wollen das besser machen, was uns in Großsachsen nicht so gut gelungen ist. Gleichzeitig sind wir selbstbewusst genug, um zu sagen, dass wir unser erstes Heimspiel unbedingt gewinnen wollen.“

169 Aufrufe

238 Wörter

1 Stunde Online



