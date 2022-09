Vandalismus: Foto-​Tafeln im Himmelsstürmer Gmünd zerstört

Roland Paar inspiziert die zerstörte Foto-​Tafel auf der Aussichts-​Plattform des Himmelsstürmers. Foto: privat

Erst Mitte August hatten Unbekannte zwei Foto-​Tafeln auf der Aussichtsplattform des Gmünder Himmelsstürmers derart beschädigt, dass die schweren Eisentafeln abmontiert werden mussten. Und nun gab es erneut einen derartigen Vandalismus, bei dem auch die beiden weiteren Tafeln zerstört wurden.

Die Folien wurden zerknüllt am Fuß des Aussichtsturmes von der Turm-​Helferin beim Abschließen des Turmes aufgefunden, teilt der Freundeskreis Himmelsstürmer am Donnerstag mit. Für das ehrenamtlich tätige Vereinsmitglied Roland Paar eine „ziemliche Sauerei“. Und auch Werner Schlummer, Vorsitzender des Freundeskreises Himmelsstürmer, ist eigentlich sprachlos. „Ich kann nicht verstehen, was diese Menschen bei einer solch‘ mutwilligen Beschädigung denken,“ erläutert Schlummer kopfschüttelnd diesen Vandalismus. Gemeinsam haben die beiden Vereinsmitglieder nun auch die beiden letzten Foto-​Tafeln abmontiert. Für den Verein bedeutet dies erneut eine Investition in die Erneuerung der Tafeln, die ja erst vor eineinhalb Jahren für fast 200 Euro erneuert worden waren. Nun liegen sie wieder bei der Schilder-​Firma Friedel, wo sie eventuell mit einer Plexiglas-​Platte ergänzt und so zusätzlich gesichert werden sollen. Dennoch ist dem Freundeskreis bewusst, dass diese Maßnahmen nur bedingt helfen. Aber eine Video-​Überwachung kommt derzeit aufgrund der Investitionen und der schwierigen technischen Folgemaßnahmen nicht infrage. Der Vereinsvorstand appelliert aber an die Besucher des Turms und die Gäste im Himmelsgarten, die Augen aufzuhalten und — falls nötig — die Polizei zu informieren.

