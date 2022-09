Weststadt: Linksabbieger brauchen bis Donnerstag Geduld

Foto: fg

Für ein Verkehrsexperiment sind vom morgigen Freitag bis Donnerstag, 22. September, die Linksabbiegespuren der Eutighofer Straße zum Stiftsgutweg und zur Straße Am Schirenhof nicht nutzbar. Die Stadt will testen, ob die Kreuzungsbereiche fahrradfreundlich gestaltet werden können.

Donnerstag, 15. September 2022

Franz Graser

58 Sekunden Lesedauer







Die Aktion ist Teil der europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis zum 22. September, die in die Veranstaltungsreihe „Gmünd für morgen“ eingebettet ist. Im Rahmen der Mobilitätswoche ist am Freitagnachmittag eine weitere „Pop-​up-​Aktion“ in der Hinteren Schmiedgasse geplant. Dort werden unter dem Motto „Bunte Flächen statt grauem Parkplatz“ die vorhandenen Parkplätze umgemodelt. Dort können während der Aktion am Nachmittag keine Fahrzeuge abgestellt werden, sondern die Parkflächen sollen „menschenorientiert gestaltet“ werden, wie Andrzej Szielicki, einer der Sprecher des Arbeitskreises Mobilität in Schwäbisch Gmünd, bei einem Pressegespräch erläutert.





Weitere Informationen über das Verkehrsexperiment in der Weststadt sowie die Aktionen der europäischen Mobilitätswoche finden Sie in der morgigen Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Mit der „Pop-​up-​Aktion“ in der Gmünder Weststadt will die Stadt prüfen, ob der Platz der Linksabbiegestreifen zugunsten von Radfahr-​Schutzstreifen eingespart werden kann. Pressesprecherin Ute Meinke betont, dass an den betreffenden Stellen nach wie vor nach links abgebogen werden kann. Allerdings werden die Abbiegespuren hierfür bis zum 22. September nicht mehr zur Verfügung stehen: „Die Geradeausfahrenden müssen warten“, teilt Ute Meinke auf Anfrage mit. Betroffen seien alle Linksabbiegespuren, die in den Stiftsgutweg und die Straße Am Schirenhof führen, ergänzt die Pressesprecherin.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



388 Aufrufe

235 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen