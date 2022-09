Gesucht: Gmünds bester Dartspieler

Foto: Zimmermann

Die „3. Gmünder Dartmeisterschaften“ finden am Samstag, 8. Oktober, in der Gemeindehalle Göggingen statt. Zugelassen sind auch bei der dritten Auflage wieder die Spielerinnen und Spieler, die im ehemaligen Altkreis Schwäbisch Gmünd wohnhaft sind.

Freitag, 16. September 2022

Benjamin Richter

57 Sekunden Lesedauer



Bevor 2020 die Corona-​Pandemie unser aller Leben auf den Kopf gestellt hat, da haben sie noch einmal stattgefunden: die Gmünder Dartmeisterschaften. Es war erst die zweite Auflage.

Grundsätzlich wollte man dieses Dart-​Spektakel in der Zeit um Fasching herum etablieren, doch auch die Verantwortlichen des DC Over the Tops, Veranstalter dieses Dart-​Großevents, haben ob der gesellschaftlichen Geschehnisse umgedacht. So werden die „3. Gmünder Dartmeisterschaften“ in diesem Jahr am 8. Oktober in der Sporthalle in Göggingen stattfinden.

115 Teilnehmer haben 2020 die Gögginger Sporthalle zu einem Dart-​Tempel werden lassen, der Andrang war riesengroß. Auch bei der zweiten Auflage hat sich Sebastian Bräutigam durchgesetzt, der bereits bei der Premiere 2019 siegreich war.

Natürlich geht es bei den Gmünder Dartmeisterschaften in erster Linie darum, erneut den besten Darter des ehemaligen Altkreises zu suchen. Die Gmünder Dartmeisterschaften sind aber auch wieder bei ihrer dritten Auflage nicht nur das.

Erneut werden wieder zwei Steeldart-​Wettbewerbe parallel zum Geschehen an den insgesamt mindestens 21 Automaten angeboten, einmal „HighScore“ und einmal „Bullseye“.







Wie die Veranstalter sicherstellen, dass jeder Teilnehmer mehrere Spiele absolvieren kann, und was es zu gewinnen gibt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 16. September. Die komplette Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



216 Aufrufe

231 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen