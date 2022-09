Neuer Kindergarten in Waldstetten

Am 26. September 2022 werden die ersten sechs Kinder in den neu erbauten „Waldwichtel“-Kindergarten an der Rosensteinstraße 7 in Waldstetten aufgenommen. Das Gebäude wurde aufgrund des Zeitdrucks in weniger als zehn Monaten erstellt.

Durch ein Gemeindegrundstück mit der Größe von 2000 Quadratmetern wurde Baugrund für Gebäude und Außenanlagen ohne extra Kosten bereitgestellt. Der Großteil der Baukosten konnte von mehr Förderungsgeldern bezuschusst werden als erhofft, für den Rest wurde ein Kredit beantragt.





Nachdem der Katholische Kindergarten in Waldstetten nur noch für ein Jahr seine Türen öffnen konnte, musste unter engen Rahmenbedingungen ein neuer Raum für die Kleinsten und Kleinen realisiert werden. Gemeindekämmerer Gerhard Seiler berichtet, dass mit dem Verein Rentenretter e.V. Waldstetten schnell ein Träger gefunden wurde.

