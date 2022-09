Auto überschlägt sich bei Spraitbach

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Samstagmorgen auf der B298 nahe Spraitbach leicht verletzt worden. Ihr Wagen hatte sich mehrfach überschlagen.

Der 20-​jährige Fahrer und seine 18-​jährige Beifahrerin waren am Samstagmorgen gegen 0.35 Uhr auf der B298 in Richtung Mutlangen unterwegs. Nach dem Ortsausgang Spraitbach wollte er einen Freund überholen, der im Fahrzeug vor ihm saß. Da er aufgrund des Überholvorgangs deutlich zu schnell in die folgende Rechtkurve fuhr, habe er die Beherrschung über seinen Nissan verloren und kam von der Fahrbahn ab, beschreibt die Polizei den Unfallhergang. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb in der Wiese liegen. Der Fahrer und eine 18 Jahre alte Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

