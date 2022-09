Kürbisse und Pilze locken hinaus aufs Feld und in den Wald

Foto: Ursula Dubisar

Es wird Herbst. Die Sommerhitze ist stark abgekühlt, und endlich ist auch wieder Regen gefallen. Das tut gut. Und auch die etwas kühlere Jahreszeit hat ihre Reize. Bei einem Spaziergang offenbaren sich die herbstlichen Schätze.

Samstag, 17. September 2022

Thorsten Vaas

Pilze gehören einfach zum Herbst. Viele freuen sich auf die Pilzsaison zwischen Spätsommer und Herbst. In unserer Reportage begleiten wir einen Pilzexperten und fragen ihn nach seinen Lieblingspilzen und wie man die essbaren und die giftigen auseinanderhalten kann. Der Pilzspezialist hat uns sogar eines seiner Lieblings-​Pilzrezepte verraten, das wir selbstverständlich gerne abdrucken.Auch in unserem Schauort, dem Sandland, das zwischen Alfdorf, Gschwend und Kaisersbach liegt, freut man sich auf den Herbst - weil am 3. Oktober der sogenannte Oktobermarkt abgehalten wird, bei dem sich quasi der ganze Landstrich trifft. Denn im Sandland kennt praktisch jeder jeden. Ein Grund dafür ist, dass die Kinder aus allen Dörfern miteinander in einer Familienklasse die Grundschule besuchen. Und gut die Hälfte aller Einwohnerinnen und Einwohner sind Mitglieder in ein und demselben Verein.Verein ist ein gutes Stichwort, denn wir haben wieder ausführliche Nachrichten und Berichte aus dem Vereinsleben und dem kirchlichen Bereich. Und die tollen Fotos unserer Leserinnen und Leser sowie der Rätselspaß dürfen ohnehin in der Wochenendbeilage nicht fehlen.

