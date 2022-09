Aromahopfen: Bald gibt’s Himmelsstürmer-​Bier

Unter etwas widrigen Wetterverhältnissen haben Aktive des Freundeskreises Himmelsstürmer am vergangenen Wochenende die Hopfenernte eingeholt. Aus den Dolden wird nun Bier gebraut, das man bald probieren kann.

Sonntag, 18. September 2022

Thorsten Vaas

Der Ertrag war in diesem Jahr nicht so groß. Dennoch konnten die ehrenamtlichen Helfer des Freundeskreises den Tettnanger Aromahopfen am Turmstüble ernten. In geselliger Runde zupften fünf Vereins-​Mitglieder die Hopfendolden im trockenen Turmstüble. Nach gezupfter Arbeit kontrollierten die Helfer (von links) Susanne Will-​Paar, Siegfried Grimminger, Roland Paar und Eva Grimminger noch einmal die Ernte. Anschließend wurden die gezupften Dolden in einer Wanne zum Bierbrauer ins Gmünder Biermuseum gebracht. Dort nahm Johannes Nuding, Hausbrauer (IHK), die frische Ernte in Empfang. Er wird nun mit diesem Aromahopfen und heimischer Gerste das mittlerweile traditionelle Himmelsstürmer-​Bier brauen. Nach den entsprechenden Reife– und Gärprozessen wird dies dann im Rahmen des Krautfestes am 23. Oktober zum Abschluss der Himmelsgarten-​Saison angeboten.

