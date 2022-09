Bergrevival Heubach auf regennasser Straße

Fotos: Burchard

Mit 117 Autos vom Youngtimer bis zum Vorkriegsfahrzeug sind beim 10. ADAC-​Bergrevival in Heubach an den Start gegangen. 100 ehrenamtliche Helfer an der Strecke sorgten für eine tolle Veranstaltung.

Sonntag, 18. September 2022

Thorsten Vaas

34 Sekunden Lesedauer



Auch wenn die Zuschauerströme wegen der Wetterlage fehlten, muss man doch von einem tollen Bergrevival in Heubach sprechen. Wind, Regen und widrige Bedingungen auf der nassen Straße machten es den Fahrern vom Start am Jägerhaus in Heubach an zwar nicht einfach – das machte ihnen aber nichts aus. Gute gelaunt waren die Teilnehmer unter den Regencapes und Schirmen, die man immer wieder bei Wartezeiten vor dem Start aufspannen musste, damit Mensch und Maschine halbwegs trocken blieben.Bei dem Heubacher Revival geht es um gleichmäßige Geschwindigkeit bei zwei Durchgängen auf einer Strecke von 2,5 Kilometern.

