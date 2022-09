Das Jazz-​Heimspiel in Schwäbisch Gmünd

Am Samstagabend eröffnete das 13. Jazz-​Heimspiel der Jazzmission und der Kreissparkasse Ostalb das Herbst-​Programm der Jazzmission. Mit einem „Walking Act“ auf dem Johannisplatz und zwei Bands im Café Margrit war für Jazz-​Fans viel geboten.

Montag, 19. September 2022

Heimspiel. Was meistens mit Sport in Verbindung gebracht wird, galt am Samstag auch wieder für den Jazz in Schwäbisch Gmünd. Künstler der Jazzmission präsentierten ein buntes Programm und freuten sich „alte Bekannte“ wieder zu sehen, wie Thilo Schimmele von der Jazzmission die Gäste im Café Margrit begrüßte. Die Atmosphäre: locker und überall wurde im Takt mitgewippt.







