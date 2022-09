SG Bettringen: Keine Tore beim Lattenfestival

Foto: Zimmermann

Im Kellerduell der zweiten Fußball-​Landesligastaffel haben sich die SG Bettringen und Türk Spor Neu-​Ulm mit einem torlosen Unentschieden getrennt. Die Punkteteilung ging letztlich in Ordnung, wenngleich es nach Lattentreffern am Ende 1:3 stand.

Montag, 19. September 2022

Thomas Ringhofer

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Das Remis hilft keinem der beiden Kellerkinder wirklich weiter, um sich in der Tabelle zu verbessern. Doch nach gleich acht Gegentreffern in den vergangenen beiden Spielen beim 0:3 gegen den TV Echterdingen und 0:5 beim TSV Oberensingen konnten die Bettringer zumindest zufrieden sein über das zweite Spiel in dieser Saison ohne Gegentor.





Fünf Minuten waren gespielt, da gab der Verbandsliga-​Absteiger aus Neu-​Ulm seinen ersten Warnschuss ab. Liridon Elezaj schoss nach einem Fehlpass von Paul Stich im Spielaufbau der Bettringer aus spitzem Winkel aber vorbei. Auf der anderen Seite dauerte es fast eine halbe Stunde lang, bis es einmal gefährlich wurde. Dario Avigliano (28.) köpfte nach einer Flanke von Yannic Sigloch drüber. Bei den beiden folgenden Abschlüssen von Klemens Möldner (29.) und Kenny Spengler (31.) parierte einmal Dominik Hozlinger im Türk-​Spor-​Tor und einmal ging der Ball ans Außennetz. Ansonsten passierte bis zur Halbzeit nicht viel in beiden Strafräumen.









Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Dies sollte sich nach der Pause ändern. Beide Mannschaften lieferten sich einen intensiven offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Erstmals so richtig brenzlig wurde es in der 52. Minute, als die Latte nach einem wuchtigen Schuss eines Gäste-​Akteurs erstmals für die SGB Schützenhilfe leistete. Der folgende Abstauber ging zwar über die Torlinie, doch das Schiedsrichtergespann um Moritz Herr entschied richtigerweise auf Abseits.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



235 Aufrufe

256 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen