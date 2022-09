Trotz Regen: Gute Laune bei der Herlikofer Wies’n 2022

Foto: gos/​MV Herlikofen

Regen und kühle Temperaturen helten die Besucherinnen und Besucher der traditionellen Herlikofer Wies’n nicht davoin ab, sich zünftig zu amüsieren.

Montag, 19. September 2022

Sarah Fleischer

Das Programm bietet für jeden etwas, egal ob jung oder alt. So auch in diesem Jahr, obwohl der Wettergott nach dem heißen, trockenen Sommer wenig Einsehen hatte und er es bei herbstlichem Wetter ausgiebig regnen ließ. Trotzdem sorgte das volle Programm mit bekannten Schlagern, dargeboten durch Tomy Schalala, den Dirndl– und Lederhosenwettbewerben am Samstagabend, der kleinen 6+1 Blasmusik, Weißwurstfrühstück und Kindertrachtenwettbewerb am Sonntag für gute Laune bei den zahlreichen Besuchern. Im aufgebauten Festzelt war dabei genug Platz um gemeinsam mit Familie, Nachbarn sowie alten und neuen Freunden geschützt und ausgelassen zu feiern, zu tanzen und zu lachen.

Unter den fachkundigen Augen der Jury (Celestino Piazza, Alexander Groll, Matthias Sonnentag, Yannick Kühnhöfer und Dieter Wagner) zeigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Dirndl– und Trachtenwettbewerbs. Dabei kam es besonders auf den perfekten Sitz, Haltung und Gangart an, aber auch darauf, dass das Dirndl oder eben die Tracht zur Trägerin oder dem Träger passt. In der Kategorie Dirndl gewannen Lea Debler (Platz 1), Sina Meinecke (Platz 2) und Celine Seitzer (Platz 3). Bei den Herren besetzten Tobi Bugan (Platz 1), Lukas Westhauser (Platz 2) und Uwe Stütz (Platz 3) das Treppchen.











