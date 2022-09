Welt-​Alzheimer-​Tag: Fachtag am 22. September in Schwäbisch Gmünd

Demenz – verbunden bleiben!“ lautet das Motto des diesjährigen Welt-​Alzheimer-​Tags am Mittwoch, 21. September, und der Woche der Demenz, die dieses Jahr vom 19. bis zum 25. September stattfindet. Hintergrund des Mottos ist, dass alle Menschen Gemeinschaft und persönliche Begegnung brauchen.

Erstmals findet in Schwäbisch Gmünd ein Fachtag zum Thema Demenz statt. Darüber hinaus informieren die Kliniken Ostalb an allen drei Standorten über die Krankheit Demenz und den Umgang mit Betroffenen. Details finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung