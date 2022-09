ADFC-​Fahrradklime-​Index 2022: Was kann Gmünd besser machen?

Am 1. September startete der ADFC-​Fahrradklima-​Index 2022 – eine Möglichkeit, die eigene Stadt hinsichtlich ihrer Fahrradfreundlichkeit zu bewerten. Gmünd hatte in der Vergangenheit eher schlecht abgeschnitten – wie könnte man das ändern?

So einiges, wenn es nach Volker Nick, Fahrradaktivist, ginge: 30er– statt 50er-​Zonen, mehr überdachte Fahrradabstellplätze sowie sichere und zügige Fahrradverbindungen, nicht nur innerhalb Gmünds, sondern auch in die Teilorte. „Man muss mutig sein und die Autos etwas zurückdrängen, um die Stadt menschenfreundlicher zu machen.“



Die Stadt plant derweil schon seit einiger Zeit, die Schwerzerallee, die Werrenwiesenstraße und die Klarenbergstraße zu Fahrradstraßen zu machen. Auch der jüngst geschaffene Altstadtring soll laut Stadtverwaltung zur Verbesserung des Fahrradverkehrs beitragen.





Wenn Sie Schwäbisch Gmünd beim diesjährigen Fahrradklima-​Index selbst bewerten wollen, können Sie einfach an der Umfrage teilnehmen.

latz 75 von 110 in der Kategorie 50 000 bis 100 000 Einwohner und die Gesamtnote 4,17 – besonders positiv fällt die Bewertung für Schwäbisch Gmünd im Fahrradklima-​Index 2020 nicht aus. Am stärksten bemängelt wird die Breite der Wege für Fahrräder, die Führung an Baustellen, der Stellenwert des Fahrradverkehrs und die Falschparkerkontrolle auf Fahrradwegen.Nun folgt die nächste Runde, die Ergebnisse sind laut ADFC im Frühling 2023 zu erwarten. Was muss sich tun, damit Schwäbisch Gmünd dieses Mal besser abschneidet?

