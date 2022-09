Alfdorfer Straßenfest: Erlebnismeile und verkaufsoffener Sonntag

Foto: RZ-​Archiv

„Alfdorf feiert miteinander“ lautet das Motto des 34. Straßenfests der Gemeinde, das am Wochenende vom 3. und 4. September stattfindet. Bürgermeister Ronald Krötz verspricht eine Erlebnismeile mit vielen Höhepunkten vom Schlossgarten bis zum Alfdorfer Marktplatz. Auf den Showbühnen sind Rock und Pop genauso vertreten wie klassische Blasmusik. Dazu kommen kulinarische Köstlichkeiten und ein verkaufsoffener Sonntag, an dem ausgewählte Alfdorfer Geschäfte öffnen. Weitere Details lesen Sie in unserer