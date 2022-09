Wissen: Wann beginnt die Heizperiode?

Die kommende Heizperiode macht vielen Menschen Sorgen. Ein Überblick, was auf uns zukommt – und wie man Energie sparen kann.

Freitag, 02. September 2022

Sarah Fleischer

Deutschland steckt in einer Energiekrise, die sich im kommenden Winter und in der bald beginnenden Heizsaison weiter verschärfen könnte. Besonders Besitzer von Gasheizungen sind in Sorge. Ein schneller Wechsel der Heizungsart noch vor Herbst ist äußerst schwierig. Es gibt aber andere Schritte, die Sie als Heizungsbesitzer unternehmen können.



Die offizielle Heizsaison beginnt in Deutschland am 1. Oktober und endet am 30. April, das kann sich aber je nach Witterung ändern. Eine gesetzliche Regelung gibt es dazu nicht, aber die genannte Periode wurde mehrfach von Gerichten bestätigt. Um die eigene Heizung fit zu machen, empfiehlt sich eine professionelle Reinigung. Die kostet zwar Geld, spart aber am Ende zusätzliche Heizkosten. Ebenfalls hilfreich ist es, offenliegende Heizungsrohre und Ventile in unbeheizten Räumen wie dem Keller zu isolieren.



Ein kurzfristiger Austausch der Gasheizung gegen etwa einen Pelletofen ist fast unmöglich, die Lieferzeiten sind lang. Daher werden derzeit überdurchschnittlich viele Stand– und Elektroheizungen sowie Radiatoren und Heizlüfter verkauft. Diese funktionieren mit Strom — was bei übermäßiger Nutzung in einer hohen Stromrechnung resultiert. Daher sollte man auch sie nur wohldosiert einsetzen.







Wofür ein hydraulischer Abgleich gut ist und was man noch während der Heizperiode beachten sollte, lesen Sie am Freitag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich als E-​Paper am iKiosk

