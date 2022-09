Schwäbisch Gmünd will 15 Sirenen anschaffen

Gibt der Verwaltungsausschuss am Mittwoch grünes Licht, können die Anlagen für rund 360 000 Euro gekauft und installiert werden. Allerdings ist eine flächendeckende Alarmierung nicht gegeben. Wustenried und Oberbettringen etwa sind außen vor.

Dienstag, 20. September 2022

Alexander Gässler

Ein Jahr nach der Flut: Die gute alte Sirene kehrt zurück. Ralf Schamberger findet das „selbstverständlich sinnvoll“. Der stellvertretende Gmünder Feuerwehrkommandant erinnert an die Ereignisse im Ahrtal. Insgesamt hatte das verheerende Jahrunderthochwasser im Juli 2021 in Rheinland-​Pfalz und Nordrhein-​Westfalen mehr als 180 Menschen das Leben gekostet.





Als Reaktion darauf hat das Land ein Sonderprogramm für Sirenen aufgelegt. Maximal 15 Anlagen sind pro Kommune förderfähig. Schwäbisch Gmünd hat einen entsprechenden Zuschussantrag gestellt – und das Land hat die Maximalförderung bewilligt.







Was die Sirenen können und welche weißen Flecken es in Gmünd gibt, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



