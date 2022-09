WFV-​Pokal: Oberligist kommt nach Schwäbisch Gmünd

Foto: RZ

Das Achtelfinale des WFV-​Pokals ist an diesem Dienstag ausgelost worden. Der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd trifft daheim auf den FSV Bietigheim-​Bissingen aus der Oberliga Baden-​Württemberg.

Dienstag, 20. September 2022

Alex Vogt

Während der VfR Aalen aus der Regionalliga Südwest beim Landesligisten VfB Bösingen antritt, trifft der Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach im Achtelfinale des Verbandspokals vor heimischem Publikum auf den Ligakonkurrenten SSV Ehingen-​Süd.

Die Auslosung für das Achtelfinale im WFV-​Pokal der Herren wurde auf dem Vereinsgelände des Oberliga-​Aufsteigers FC Holzhausen durchgeführt. Ausgetragen werden sollen die Achtelfinal-​Partien am Dienstag, 1. November (Allerheiligen). Die endgültigen Ansetzungen erfolgen in Absprache mit den Vereinen.Der 1. FC Normannia Gmünd genießt in der Runde der letzten 16 als klassentieferer Verein Heimrecht gegen den aktuellen Oberliga-​Tabellensechsten FSV Bietigheim-​Bissingen.

