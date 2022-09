HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf: Heimniederlage im Auftaktspiel

Die Verbandsliga-​Handballer der HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf haben zum Start in die neue Saison daheim gegen den TV Steinheim gleich einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Mittwoch, 21. September 2022

Alex Vogt

In der ersten Halbzeit zeigte sich der Gast in Spiellaune und nutzte die Unstimmigkeiten in der Defensive der Heimmannschaft gnadenlos aus. Beim 11:15 wurden die Seiten gewechselt.







Den ausführlichen Spielbericht der HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 22. September.







In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie hat es auf Seiten der HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf in den entscheidenden Situationen an der letzten Konsequenz gefehlt, um in diesem Derby punkten zu können. So siegte der TV Steinheim am Ende in der Donzdorfer Lautertalhalle mit 30:26 (15:11).

