Klinik-​Bauprojekte im Ostalbkreis — auch in Mutlangen — vorerst gestoppt

In Aalen und Mutlangen müssen manche Bauarbeiten warten, bis ein Grundsatzbeschluss über die Zukunft der Klinik-​Landschaft im Ostalbkreis gefasst ist.

Mittwoch, 21. September 2022

Gerold Bauer

Wegen des in nächster Zukunft anstehenden Beschlusses des Kreistags zur künftigen Ausgestaltung der Kliniken im Kreis – bekanntlich soll es nur noch zwei Krankenhaus-​Standorte geben – sind einige Baumaßnahmen vorerst zurückgestellt worden. Dies hat der für die Finanzen verantwortliche Klinik-​Vorstand Thomas Schneider in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrats der Kliniken und des Betriebsausschusses Klinik-​immobilien mitgeteilt.



Am Ostalb-​Klinikum in Aalen geht es um den Neubau des Zentralen OP, die so genannte „Ostvariante“, um einen Teil des Klinikhotels und die Sanierung der Fassade im Innenhof sowie um Maßnahmen im Energiekonzept. An der St.Anna-Virngrundklinik laufen alle Baumaßnahmen weiter. Am Stauferklinikum in Mutlangen sind der Umbau von Funktionsbereichen in der Endoskopie, Photovoltaikanlagen am Parkhaus und die Aufstockung des Parkhauses betroffen.







